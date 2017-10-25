Призер Олимпиады-2014 в Сочи попалась на допинге

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Бронзовый призер Олимпийских игра-2014 в Сочи словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена из-за положительной допинг пробы, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал перепроверку проб участников Игр-2010 в Ванкувере (Канада). В образцах Грегорин, которые были взяты 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста).

Дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит дело 37-летней спортсменки в конце ноября. На заседании могут присутствовать представители IBU и Национального олимпийского комитета Словении. По итогам в отношении Грегорин будут приняты санкции, пока же биатлонистка временно отстранена от всех международных соревнований.

В Ванкувере словенская биатлонистка выходила на старт во всех дисциплинах, но ни разу не выиграла: в индивидуальной гонке она стала 36-й, в спринте и пасьюте показала девятое время, в масс-старте пришла к финишу пятой, женская эстафетная команда Словении, за которую выступала Грегорин, стала восьмой.

На Играх-2014 биатлонистка выиграла бронзу в гонке преследования. Кроме того, Грегорин дважды завоевывала серебро Чемпионатов мира (2009 и 2012).