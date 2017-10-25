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Румбутис назвал состав молодежной сборной на матч с Литвой

26.10.2017 16:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис определился с итоговым составом на ноябрьский сбор.

«Молодежка» соберется 6 ноября в Минске и будет тренироваться на комплексе футбольных полей ФК «Минск». 10 ноября команда сыграет товарищеский матч со сверстниками из Литвы.

Игра состоится на натуральном поле КФП АБФФ и начнется в 12:30. Вход свободный. Заключительный сбор текущего года продлится до 14 ноября.

Главный тренер вызвал в расположение команды 23 футболиста:

Вратари: Максим Шишлов («Гранит», Микашевичи), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Павел Головенко («Минск»);

Защитники: Александр Чиж, Владислав Борисенко (оба – «Нафтан», Новополоцк), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Алексей Иванов («Динамо-Брест»), Петр Казанцев, Илья Лукашевич (оба – «Минск»), Максим Павловец («Славия-Мозырь»), Денис Левицкий («Днепр» Могилев);

Полузащитники: Никита Николаевич, Евгений Шевченко (оба – «Минск»), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Александр Джигеро («Днепр» Могилев), Ярослав Яроцкий («Динамо-Минск»), Алексей Тараканов («Ислочь», Минский район), Роман Козел («Крумкачы», Минск);

Нападающие: Артем Васильев, Иван Бахар, Павел Горбач (все – «Минск»), Артем Кийко («Динамо-Минск»), Глеб Шевченко («Славия-Мозырь»).

Следующий официальный матч молодежная сборная Беларуси проведет 25 марта 2018 года на выезде проти Сан-Марино.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис определился с итоговым составом на ноябрьский сбор.

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