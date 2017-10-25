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Олег Чикун о нарушении в штрафной в матче «Динамо» – «Славия»: «Нет оснований признавать, что арбитр не прав»
26.10.2017 17:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун разобрал эпизод с, возможно, не назначенным пенальти в матче между минским
«Сразу следует отметить, что видеозапись эпизода так же не дает возможность четко определить: был фор или нет. Однако стоит обратить внимание, что позиция арбитра позволяет ему хорошо видеть игровую ситуацию так как он находится вразрез с игроками в данном моменте. А изменившаяся траектория движения мяча свидетельствует о том, что защитник наверняка сыграл в мяч. В таком случае признавать, что арбитр не прав – оснований нет», – сказал Чикун в эфире АБФФ-ТВ.
Напомним, после матча главный тренер столичного клуба
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Олег Чикун о нарушении в штрафной в матче «Динамо» – «Славия»: «Нет оснований признавать, что арбитр не прав»
Глава судейства и инспектирования АБФФ Олег Чикун разобрал эпизод с, возможно, не назначенным пенальти в матче между минским «Динамо» и «Славией» (0:0).
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