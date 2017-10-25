Тренер украинской команды по мини-футболу ударил судью во время матча

Тренер любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча с PVM в Харькове ударил главного судью встречи Василия Черничко.

Главный арбитр матчи Кубка СК «Вирта» показал вторую желтую карточку одному из игроков Viva Cup и попросил его покинуть площадку.

Перадзе, возмущавшийся после первого предупреждения его игроку, после второго вышел в центр площадки и дважды ударил Черничко кулаком в голову. Судья упал на пол, другой арбитр помог ему встать на ноги.

Игра была остановлена, а Viva Cup было засчитано техническое поражение.