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Тренер украинской команды по мини-футболу ударил судью во время матча

26.10.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Тренер любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча с PVM в Харькове ударил главного судью встречи Василия Черничко.

Главный арбитр матчи Кубка СК «Вирта» показал вторую желтую карточку одному из игроков Viva Cup и попросил его покинуть площадку.

Перадзе, возмущавшийся после первого предупреждения его игроку, после второго вышел в центр площадки и дважды ударил Черничко кулаком в голову. Судья упал на пол, другой арбитр помог ему встать на ноги.

Игра была остановлена, а Viva Cup было засчитано техническое поражение.

 
 
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Тренер любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча с PVM в Харькове ударил главного судью встречи Василия Черничко.

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