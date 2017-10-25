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Тренер украинской команды по мини-футболу ударил судью во время матча
26.10.2017 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча с PVM в Харькове ударил главного судью встречи Василия Черничко.
Главный арбитр матчи Кубка СК «Вирта» показал вторую желтую карточку одному из игроков Viva Cup и попросил его покинуть площадку.
Перадзе, возмущавшийся после первого предупреждения его игроку, после второго вышел в центр площадки и дважды ударил Черничко кулаком в голову. Судья упал на пол, другой арбитр помог ему встать на ноги.
Игра была остановлена, а Viva Cup было засчитано техническое поражение.
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Тренер любительской украинской мини-футбольной команды Viva Cup Роман Перадзе во время матча с PVM в Харькове ударил главного судью встречи Василия Черничко.
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