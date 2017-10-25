|
Супербоул – самый дорогой бренд в мире спорта, чемпионат мира по футболу – 4-й
26.10.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.
Лидирует в списке бренд Супербоула, оцениваемый в 663 миллиона долларов.
Чемпионат мира по футболу занимает четвертое место в рейтинге (229 миллионов долларов).
Топ-10:
1. Супербоул – 663 миллиона долларов
2. Летняя Олимпиада – 419
3. Зимняя Олимпиада – 285
4. Чемпионат мира по футболу – 229
5. NCAA (финал четырех) – 228
6. Рестлермания – 195
7. Лига чемпионов – 185
8. Плей-офф College football – 176
9. 500 миль Дайтоны – 140
10. Мировая серия (бейсбол) – 124
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии