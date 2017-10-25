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Супербоул – самый дорогой бренд в мире спорта, чемпионат мира по футболу – 4-й

26.10.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.

Лидирует в списке бренд Супербоула, оцениваемый в 663 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу занимает четвертое место в рейтинге (229 миллионов долларов).

Топ-10:

1. Супербоул – 663 миллиона долларов

2. Летняя Олимпиада – 419

3. Зимняя Олимпиада – 285

4. Чемпионат мира по футболу – 229

5. NCAA (финал четырех) – 228

6. Рестлермания – 195

7. Лига чемпионов – 185

8. Плей-офф College football – 176

9. 500 миль Дайтоны – 140

10. Мировая серия (бейсбол) – 124

 
 
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Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.

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