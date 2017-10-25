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Базель (АТР). Дель Потро вышел в 1/4 финала, Федерер встретится с Пэром
26.10.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.
Swiss Indoors Basel
Базель, Швейцария
23 – 29 октября 2017
ATP World Tour 500
Призовой фонд – 2 109 285 евро
Крытые корты, хард
Второй круг
Не определен Не определен
Не определен
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Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.
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