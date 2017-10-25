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Базель (АТР). Дель Потро вышел в 1/4 финала, Федерер встретится с Пэром

26.10.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 109 285 евро

Крытые корты, хард

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
26 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада)  Не определен
Дата проведения
26 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Хен Чон (Южная Корея)
Дата проведения
25 октября, 19.30
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Джек Сок (США)
Дата проведения
25 октября, 18.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания)  Райан Харрисон (США)
Дата проведения
25 октября, 15.00
Онлайн матча

 

Не определен  Не определен
Дата проведения
26 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Леонардо Майер (Аргентина)  Мартон Фучович (Венгрия)
Дата проведения
26 октября, 09.00
Онлайн матча

 

Не определен  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
26 октября, 09.00
Онлайн матча
 
 
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Во втором круге турнира в Базеле Роджер Федерер встретится с Бенуа Пэром.

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