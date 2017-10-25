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Олег Кубарев: «Почему «Торпедо» не просит не начислять 3 очка «Слуцку»? Как можно просить начислять, не начислять очки? Есть же законы»
26.10.2017 21:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Почему «Торпедо» не стало просить федерацию не начислять три очка «Слуцку» вдогонку «делу Веремко»?
– По этому вопросу существует наша позиция – в частности, недавно уже озвученная мной. Ну как можно просить начислять или не начислять очки? Есть же законы, регламент, какие-то форс-мажорные обстоятельства. А если завтра кто-нибудь попросит всем командам раздать по очку?
Надо призывать к тому, чтобы преобладал здравый смысл. Все-таки у федерации проведение чемпионата – совместная работа с клубами. И нужно стремиться к тому, чтобы у нас было меньше таких ситуаций, при которых мнение одного человека может навредить усилиям годовой работы, – сказал Кубарев.
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Олег Кубарев: «Почему «Торпедо» не просит не начислять 3 очка «Слуцку»? Как можно просить начислять, не начислять очки? Есть же законы»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев в беседе с корреспондентом «ПБ» Егором Бачило рассказал о неприсоединении клуба к петиции с призывом не начислять...
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