Олег Кубарев: «Почему «Торпедо» не просит не начислять 3 очка «Слуцку»? Как можно просить начислять, не начислять очки? Есть же законы»

Главный тренер -БелАЗ» Олег Кубарев в беседе с корреспондентом «ПБ» Егором Бачило рассказал о неприсоединении клуба к петиции с призывом не начислять «технические» 3 очка – прямому конкуренту автозаводцев в борьбе за 4-е место.

– Почему «Торпедо» не стало просить федерацию не начислять три очка «Слуцку» вдогонку «делу Веремко»?

– По этому вопросу существует наша позиция – в частности, недавно уже озвученная мной. Ну как можно просить начислять или не начислять очки? Есть же законы, регламент, какие-то форс-мажорные обстоятельства. А если завтра кто-нибудь попросит всем командам раздать по очку?

Надо призывать к тому, чтобы преобладал здравый смысл. Все-таки у федерации проведение чемпионата – совместная работа с клубами. И нужно стремиться к тому, чтобы у нас было меньше таких ситуаций, при которых мнение одного человека может навредить усилиям годовой работы, – сказал Кубарев.

«Прессбол»: Брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» просят не начислять «Слуцку» 3 очка