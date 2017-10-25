Экс-вратарь Андрей Мезин в тренерском штабе сборной Беларуси будет отвечать за игру в большинстве.

Напомним, перед ноябрьским сборной в штаб Дэйва Льюиса вошли Михаил Захаров, Сергей Пушков и Андрей Мезин. Должность тренера по физподготовке займет Геннадий Лянго, который в текущем сезоне работает с «Динамо-Минск», а на пост видеокоуча приглашен Борис Король, тренером вратарей станет Андрей Кудин.

Учебно-тренировочный сбор стартует 6 ноября на льду «Минск-Арены». 7 ноября команда отправится во французский Серже, где сыграет со сборными Франции, Латвии и Словении.