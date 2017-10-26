Джефф Плэтт: «Возвращение в сборную Беларуси обусловлено желанием получить игровую практику, которой нет в ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Джефф Плэтт, потерявший место в основе армейцев из-за высокой конкуренции, в беседе с корреспондентом «ПБ» Сергеем Николаевым рассказал, что вернется в сборную Беларуси ради приобретения игровой практики.

– Дэйв Льюис сказал, что ты рвешься в сборную. Это связано с нехваткой игровой практики в клубе?

– Верно. Думаю, у меня появится хороший шанс получить опыт. Уже сказал Дэйву, что точно хотел бы приехать на ближайший сбор.

– В последние годы ходило много разговоров, что ты никогда больше сыграешь за Беларусь. Насколько они были оправданы?

– Ха! Вот вы, пресса, ответьте на этот вопрос сами. Журналисты же должны все знать.

– После олимпийской квалификации ты говорил, что потерял мотивацию...

– В самом деле, я тогда был ужасно разочарован. Сезон еще даже не начался, а мы провели самый важный матч даже не года, а нескольких лет. И уступили, лишившись шанса попасть в Пхенчхан. Было тяжело, я сильно расстроился. После этого даже в клубе ходил по площадке чуть ли не пешком.

– Теперь мотивация есть? Скажем, на чемпионат мира?

– Да. Но думаю только о предстоящем нынче турнире. Далеко не заглядываю, – сказал Плэтт.