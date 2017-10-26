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Биатлонистка Коукалова может пропустить Олимпиаду-2018
26.10.2017 22:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт — Sputnik. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова может пропустить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в будущем году, сообщает портал
© Sputnik/ Евгений Биятов
В начале октября тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарж рассказал, что Коукалова испытывает серьезные боли в икроножных мышцах. По словам специалиста, биатлонистка не может полноценно тренироваться, нагрузка распределяется в зависимости от самочувствия спортсменки.
"Я уверена, начало сезона я пропущу, но рассчитываю восстановиться к Олимпийским играм", — сказал Коукалова.
Он выразила надежду, что за оставшийся срок сможет восстановиться и набрать необходимую форму. "Честно говоря, есть риск, что Олимпиада пройдет без меня. На данный момент ничего не ясно, но я продолжаю верить", — добавила биатлонистка.
Напомним, первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 24 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде. Соревновательная часть по биатлону на ОИ стартует 10 февраля 2018 года женской спринтерской гонкой на дистанции 7,5 км.
На минувших Играх-2014 в Сочи чешская биатлонистка стала двукратным серебряным призером (масс-старт и смешанная эстафета). Кроме того, Коукалова дважды побеждала на Чемпионатах мира, один раз выиграла серебро европейского первенства. В сезоне-2015/16 она стала первой в общем зачете Кубка мира.
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Последние месяцы биатлонистку беспокоят боли в мышцах ног, но она прилагает максимум усилий, чтобы восстановиться.
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