Биатлонистка Коукалова может пропустить Олимпиаду-2018

МИНСК, 26 окт — Sputnik. Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова может пропустить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в будущем году, сообщает портал Tyden .



© Sputnik/ Евгений Биятов У Домрачевой снега хватает, пусть и прошлогоднего

В начале октября тренер сборной Чехии по биатлону Ондржей Рыбарж рассказал, что Коукалова испытывает серьезные боли в икроножных мышцах. По словам специалиста, биатлонистка не может полноценно тренироваться, нагрузка распределяется в зависимости от самочувствия спортсменки.

"Я уверена, начало сезона я пропущу, но рассчитываю восстановиться к Олимпийским играм", — сказал Коукалова.

Он выразила надежду, что за оставшийся срок сможет восстановиться и набрать необходимую форму. "Честно говоря, есть риск, что Олимпиада пройдет без меня. На данный момент ничего не ясно, но я продолжаю верить", — добавила биатлонистка.

Напомним, первый этап Кубка мира сезона-2017/18 пройдет с 24 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде. Соревновательная часть по биатлону на ОИ стартует 10 февраля 2018 года женской спринтерской гонкой на дистанции 7,5 км.

На минувших Играх-2014 в Сочи чешская биатлонистка стала двукратным серебряным призером (масс-старт и смешанная эстафета). Кроме того, Коукалова дважды побеждала на Чемпионатах мира, один раз выиграла серебро европейского первенства. В сезоне-2015/16 она стала первой в общем зачете Кубка мира.

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