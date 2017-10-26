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Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 1,5 млрд фунтов
27.10.2017 08:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американская компания FSG (Fenway Sports Group), которой принадлежит «Ливерпуль», отвергла предложение инвесторов из Дубая во главе с британкой Амандой Стэйвли о продаже клуба.
Переговоры шли больше года, но FSG отказалась продать «Ливерпуль» за 1,5 миллиарда фунтов, мотивируя тем, что в будущем клуб будет стоить дороже.
Ранее сообщалось, что Стэйвли и ее инвестиционная компания PCP Capital Partners готовы приобрести «Ньюкасл» за 300 миллионов фунтов.
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Американская компания FSG (Fenway Sports Group), которой принадлежит «Ливерпуль», отвергла предложение инвесторов из Дубая во главе с британкой Амандой Стэйвли о продаже...
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