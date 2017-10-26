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Хауден вызван в сборную Канады на Кубок «Карьялы»
27.10.2017 00:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренерский штаб сборной Канады опубликовал состав команды, который отправится на Кубок «Карьялы».
16 игроков представляют КХЛ, двое – студенченские лиги Северной Америки.
Вратари: Джастин Питерс («Кельн»), Бен Скривенс («Салават Юлаев»).
Защитники: Мэт Робинсон (ЦСКА), Джефф Кинрейд, Джесс Блейкер (оба – «Куньлунь»), Симон Депрэ («Слован»), Максим Норо («Берн»), Крис Ли («Металлург»), Чей Геноуэй («Лада»), Зак Уайтклауд (Университет Бемиджи) и Карл Столлери («Динамо» Рига).
Нападающие: Роб Клинкхаммер («Ак Барс»), Кристиан Томас («Уилкс-Бэрри»), Мэтт Фрэттин («Барыс»), Эндрю Эббет («Берн»), Дилан Сайкура (Университет Норт Истерн), Куинтон Хауден («Динамо» Минск), Мэтт Эллисон («Металлург»), Рене Бурк («Юргорден»), Жильбер Брюле («Куньлунь»), Эрик О’Делл («Сочи»), Брэндон Козун («Локомотив»), Дерек Рой («Линчепинг»), Мэйсон Рэймонд («Берн») и Войтек Вольски («Куньлунь»).
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Тренерский штаб сборной Канады опубликовал состав команды, который отправится на Кубок «Карьялы».
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