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Олег Кубарев о новом контракта с “Торпедо-БелАЗ”: «Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество»
27.10.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев вспомнил первые матчи у руля автозаводцев, а также рассказал о том, останется ли он в команде на следующий сезон.
– Судя по всему, вы продолжите возглавлять «Торпедо» в следующем сезоне?
– Предварительный разговор на эту тему действительно был. Конкретика? Наверное, найдем время до конца сезона внести ясность. Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество.
– Стало быть, контакт с руководством клуба у вас налажен?
– Я никогда ни с кем не порчу отношений. У меня они и с Вергейчиком в пору работы в «Шахтере» нормальными были. Поэтому никаких проблем в этом смысле нет.
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Олег Кубарев о новом контракта с “Торпедо-БелАЗ”: «Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество»
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев вспомнил первые матчи у руля автозаводцев, а также рассказал о том, останется ли он в команде на следующий сезон.
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