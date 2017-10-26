﻿ Олег Кубарев о новом контракта с “Торпедо-БелАЗ”: «Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олег Кубарев о новом контракта с “Торпедо-БелАЗ”: «Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество»

27.10.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев вспомнил первые матчи у руля автозаводцев, а также рассказал о том, останется ли он в команде на следующий сезон.

–  Судя по всему, вы продолжите возглавлять «Торпедо» в следующем сезоне?

– Предварительный разговор на эту тему действительно был. Конкретика? Наверное, найдем время до конца сезона внести ясность. Пока же у обеих сторон есть намерение продолжать сотрудничество.

– Стало быть, контакт с руководством клуба у вас налажен?

– Я никогда ни с кем не порчу отношений. У меня они и с Вергейчиком в пору работы в «Шахтере» нормальными были. Поэтому никаких проблем в этом смысле нет.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев вспомнил первые матчи у руля автозаводцев, а также рассказал о том, останется ли он в команде на следующий сезон.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб за 1,5 млрд фунтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика