Украинский гандболист СКА Донцов хочет принять белорусское гражданство

Украинский правый полусредний минского СКА Владислав Донцов рассказал о том, что не против принять белорусское гражданство.

– О возможной натурализации Крайнов рассказал в первом же разговоре?

– По-моему, да. Мол, хотим обсудить вариант с твоим выступлением за белорусскую сборную. Сразу растерялся и даже испугался. Ответил: да-да, на все согласен. Не ожидал, что когда-нибудь в моей карьере зайдет речь о смене гражданства.

– Ты положил трубку – и... – ...начал собирать вещи. Хотел показать себя и попасть в СКА. Уже на месте переговорили о гражданстве. Я сказал: почему бы и нет? Тем более в сборную Украины меня не вызывали. А здесь хорошая команда, постоянно играющая на топ-турнирах, классный тренер.

– Это было сложное решение для тебя?

– Наверное, нет. Не вижу никаких минусов. Только плюсы.

– Белорусский паспорт у тебя уже появился?

– Нет. Но я написал заявление на имя Владимира Николаевича Коноплева о желании принять гражданство и выступать за сборную. Пока паспорт делается. Как понимаю, я должен выждать трехлетний карантин со времени последнего вызова в сборную Украины. Срок истечет, по-моему, в марте следующего года. Но знаю, что и когда мне дадут паспорт, сразу в основном составе не окажусь. Надо еще заслужить это, выиграть конкуренцию.

– Перед тем как получить новый паспорт, нет желания узнать о Беларуси больше?

– Когда получу, буду узнавать. Хотя уже сейчас знаю отдельные слова гимна. Слышал по телевизору. Если начну выступать за сборную, нужно будет выучить. Ребята в команде говорят: у вас на Украине такой смешной язык. Отвечаю: а для меня белорусский – веселый.

– Будешь петь гимн перед матчами?

– Да. Почему нет? – сказал Донцов.