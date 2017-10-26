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Украинский гандболист СКА Донцов хочет принять белорусское гражданство
27.10.2017 08:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Украинский правый полусредний минского СКА Владислав Донцов рассказал о том, что не против принять белорусское гражданство.
– О возможной натурализации Крайнов рассказал в первом же разговоре?
– По-моему, да. Мол, хотим обсудить вариант с твоим выступлением за белорусскую сборную. Сразу растерялся и даже испугался. Ответил: да-да, на все согласен. Не ожидал, что когда-нибудь в моей карьере зайдет речь о смене гражданства.
– Ты положил трубку – и... – ...начал собирать вещи. Хотел показать себя и попасть в СКА. Уже на месте переговорили о гражданстве. Я сказал: почему бы и нет? Тем более в сборную Украины меня не вызывали. А здесь хорошая команда, постоянно играющая на топ-турнирах, классный тренер.
– Это было сложное решение для тебя?
– Наверное, нет. Не вижу никаких минусов. Только плюсы.
– Белорусский паспорт у тебя уже появился?
– Нет. Но я написал заявление на имя Владимира Николаевича Коноплева о желании принять гражданство и выступать за сборную. Пока паспорт делается. Как понимаю, я должен выждать трехлетний карантин со времени последнего вызова в сборную Украины. Срок истечет, по-моему, в марте следующего года. Но знаю, что и когда мне дадут паспорт, сразу в основном составе не окажусь. Надо еще заслужить это, выиграть конкуренцию.
– Перед тем как получить новый паспорт, нет желания узнать о Беларуси больше?
– Когда получу, буду узнавать. Хотя уже сейчас знаю отдельные слова гимна. Слышал по телевизору. Если начну выступать за сборную, нужно будет выучить. Ребята в команде говорят: у вас на Украине такой смешной язык. Отвечаю: а для меня белорусский – веселый.
– Будешь петь гимн перед матчами?
– Да. Почему нет? – сказал Донцов.
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Украинский правый полусредний минского СКА Владислав Донцов рассказал о том, что не против принять белорусское гражданство.
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