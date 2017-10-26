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«Милан» предложил «ПСЖ» 45 млн евро за Ди Марию

27.10.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Милана».

Итальянский клуб нанял известного футбольного агента Жорже Мендеша для организации трансфера аргентинца, который в последних матчах выходил на замену в концовках и недоволен своим положением в команде.

На днях Мендеш встретился со спортивным директором парижан Антеру Энрике и озвучил предложение «Милана»: 45 миллионов евро плюс бонусы за Ди Марию, сумма будет выплачена в рассрочку.

В заключительный день летнего трансферного окна хавбек едва не перешел в «Барселону».

 
 
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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария попал в сферу интересов «Милана».

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