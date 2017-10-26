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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Арсенала»
27.10.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.
Чемпионат России
15-й тур
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В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.
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