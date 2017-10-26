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Чемпионат России. ЦСКА в гостях у «Арсенала»

27.10.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.

Чемпионат России

15-й тур

Арсенал Тула – ЦСКА
Дата проведения
27 октября, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Олимп-2»
превью матча онлайн статистика

 

Амкар – Урал
Дата проведения
29 октября, 11.30, «стадион Звезда»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Тосно
Дата проведения
29 октября, 14.00, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Локомотив
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Крестовский»
превью матча онлайн статистика

 

Краснодар – СКА Хабаровск
Дата проведения
29 октября, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика

 

Уфа – Рубин
Дата проведения
30 октября, 17.00, «Нефтяник»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Анжи
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица РФПЛ

Статистика РФПЛ

 
 
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В 15-м туре российской премьер-лиги ЦСКА сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», «Спартак» – с «Ростовом», «Зенит» примет «Локомотив», а «Краснодар» – СКА.

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