Центровая «Цмокаў» Джеймс: «Трамп мне не по душе. Он расист»

Американская центровая минских «Цмокаў» Кай Афи Джеймс рассказала о том, что ее семья поддерживала бывшего президента США Барака Обаму.

– Твоя семья поддерживала Барака Обаму?

– Да. И мне самой он нравится. Конечно, у каждого президента есть недостатки. Но в целом Обама поработал отлично. Он думал о таких, как мы. Взять знаменитую «Obamacare» — небогатым людям стало легче получить медицинскую помощь. Но сейчас у нас другой глава государства, у которого очень много денег. И он старается все это отнять...

– Трамп тебе не по душе?

– Нет. Он расист.

– Судя по твоим рассказам, в зажиточной Америке много проблем.

– Это богатая страна, но о своих гражданах она не заботится. Сорок процентов бездомных — ветераны различных войн, которые сражались за нацию. Да что там далеко ходить — мой брат воевал в Ираке и Афганистане. У него потом диагностировали ПТСР — посттравматическое стрессовое расстройство, он три месяца провел в коме. Я лично категорически против всех этих войн. Думаю, мы развязали их, только чтобы захватить нефть. США ведут себя, как забияка, вечно лезущий не в свое дело. Американцы невежественные, и это не стереотип, а правда. Денег в стране много, но они не так уж важны. В конце концов, мы все умрем. Богатство не делает человека лучше, а бедность, наоборот, хуже. Таких бедных, как моя семья, в стране много. Процентов тридцать, весь рабочий класс... С другой стороны, есть верхушка — один процент населения. Как-то читала: если сложить их деньги и разделить на всех жителей США, каждой американской семье достанется по семьсот тысяч долларов. С ума сойти, да? – задалась вопросом баскетболистка.