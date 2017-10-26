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Николай Вайтюховский: «Руководство «Витебска» никуда не обращалось с просьбой, чтобы федерация не начисляла «Слуцку» три очка после истории по «делу Веремко»
27.10.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский заявил, что клуб не обращался в АБФФ с просьбой не начислять «Слуцку» 3 очка за матч против БАТЭ.
– Руководство «Витебска» никуда не обращалось с просьбой о том, чтобы федерация не начисляла «Слуцку» три очка после истории по «делу Веремко». Мы никуда не отправляли никаких бумаг и обращений. Сами потеряли три очка в домашней встрече со «Слуцком», надеемся взять реванш в ответном матче. «Витебск» планирует вести борьбу за места на футбольном поле, а не в кабинетах.
- Проясните вашу позицию по «делу Веремко»?
– На мой взгляд, все, что влияет на положение дел в таблице, должно решаться на поле, а не в кабинетах. Это все, что я могу сказать по этому поводу, – сказал Вайтюховский.
Ранее «Пресбсол»
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Николай Вайтюховский: «Руководство «Витебска» никуда не обращалось с просьбой, чтобы федерация не начисляла «Слуцку» три очка после истории по «делу Веремко»
Директор «Витебска» Николай Вайтюховский заявил, что клуб не обращался в АБФФ с просьбой не начислять «Слуцку» 3 очка за матч против БАТЭ.
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