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Николай Вайтюховский: «Руководство «Витебска» никуда не обращалось с просьбой, чтобы федерация не начисляла «Слуцку» три очка после истории по «делу Веремко»

27.10.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский заявил, что клуб не обращался в АБФФ с просьбой не начислять «Слуцку» 3 очка за матч против БАТЭ.

– Руководство «Витебска» никуда не обращалось с просьбой о том, чтобы федерация не начисляла «Слуцку» три очка после истории по «делу Веремко». Мы никуда не отправляли никаких бумаг и обращений. Сами потеряли три очка в домашней встрече со «Слуцком», надеемся взять реванш в ответном матче. «Витебск» планирует вести борьбу за места на футбольном поле, а не в кабинетах.

- Проясните вашу позицию по «делу Веремко»?

– На мой взгляд, все, что влияет на положение дел в таблице, должно решаться на поле, а не в кабинетах. Это все, что я могу сказать по этому поводу, – сказал Вайтюховский.

Ранее «Пресбсол» сообщил, что брестское «Динамо», «Неман» и «Витебск» просят не начислять «Слуцку» 3 очка. Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук подтвердил это.

 
Теги: Витебск
 
 
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Директор «Витебска» Николай Вайтюховский заявил, что клуб не обращался в АБФФ с просьбой не начислять «Слуцку» 3 очка за матч против БАТЭ.

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