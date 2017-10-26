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Алина Талай: «На мою подготовку к чемпионату мира в Лондоне за год потратили сумму практически эквивалентную месячной зарплате игрока БАТЭ»
27.10.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белоруска Алина Талай ответила обозревателю «Прессбола» Борису Тасману, который
«Да, здесь присутствует и конструктивная критика, но, Борис Рафаилович, хотелось бы заметить, что на мою подготовку к чемпионату мира в Лондоне за год потратили сумму практически эквивалентную месячной зарплате игрока БАТЭ. О чем здесь можно говорить, и как нас можно сравнивать?!
Я появляюсь на беговой дорожке не намного реже, чем футболисты: 22 недели в году меня можно видеть на международных и домашних стартах. Может быть вы не знаете, но легкая атлетика – это не только выступление спортсменов на Чемпионате Беларуси, но и другие международные старты.
Да, легкую атлетику не освещают так широко в медиа, как футбол, но все же у меня нет на это влияния, контент своего издания вы формируете сами. Хотя, на мой взгляд, выступление легкоатлетической сборной гораздо успешнее, чем выступление футбольной», – написала Талай.
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Алина Талай: «На мою подготовку к чемпионату мира в Лондоне за год потратили сумму практически эквивалентную месячной зарплате игрока БАТЭ»
Белоруска Алина Талай ответила обозревателю «Прессбола» Борису Тасману, который считает, что в легкой атлетике под откос пущены десятки талантов.
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