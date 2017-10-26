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Джефф Плэтт: «Динамо» для меня – уже прошлое»

27.10.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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32-летний нападающий сборной Беларуси Джефф Плэтт в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву заявил, что о возвращении в минское «Динамо» не думает.

- Сейчас ты предпочитаешь ждать шанса или, возможно, подумываешь о смене клуба?

– Я на сто процентов верен ЦСКА. Доверяю и тренеру, и самому себе — знаю, что могу подготовиться.

- Раз в «Динамо» все ходят по кругу, можешь ли представить, что однажды в Минск вернешься и ты?

– Ха, вот это вряд ли. ЦСКА — особенный клуб. Защищать его цвета престижно. После армейцев трудно играть где-либо еще. Конечно, я не знаю, что произойдет через два-три года. Но «Динамо» для меня — уже прошлое.

- «Зубры» ни разу не пытались тебя вернуть?

– Хм, всерьез — нет. Тем более я давал понять, что уже не хочу, – сказал Плэтт.

 
Теги: Минск
 
 
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32-летний нападающий сборной Беларуси Джефф Плэтт в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву заявил, что о возвращении в минское «Динамо» не думает.

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