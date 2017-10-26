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В первом матче за "Стяуа" 14-летний футболист забил гол
27.10.2017 11:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Четырнадцатилетний футболист румынского клуба "Стяуа" Янис Стойка забил гол в своем первом профессиональном матче, сообщает Sputnik.
Накануне состоялся поединок 1/16 финала Кубка Румынии между "Стяуа" и "Санататя Клуж", представляющим третий дивизион чемпионата страны. Встреча завершилась победой бухарестской команды со счетом 6:1. На 60-й минуте Стойка вышел на замену. Футболист отличился в добавленное время.
"Я знал, что меня включат в заявку на матч, но когда тренер сказал разминаться перед выходом на замену, мои ноги стали ватными. Произошедшее просто невероятно. Это исполнение мечты. Я мог бы написать об этом книгу", — поделился впечатлениями молодой футболист. Слова Стойки приводит официальный сайт
Стойка признался, что с восьми лет живет футболом. "Мой отец говорил, как это тяжело — быть игроком "Стяуы", носить форму этого клуба. Чувствую это даже во время тренировок", — добавил он.
Янис является сыном известного в прошлом румынского защитника Помпилиу Стойки, имеющего опыт выступлений в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в составе "Москвы" и "Томи".
"Стяуа" — самый титулованный клуб Румынии. Команда 26 раз выигрывала чемпионат страны и 22 раза становилась обладателем Кубка. В сезоне-2016/17 команда заняла второе место в национальном первенстве.
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Юный игрок самого титулованного румынского клуба признался, что может написать книгу о том, как ему удалось забить гол.
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