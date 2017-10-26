Белоруса Мещерякова включат в Зал славы университета Джорджа Вашингтона

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Заместитель председателя Белорусской федерации баскетбола, спортивный директор "Цмокі-Мінск" Егор Мещеряков будет введен в Зал славы университета имени Джорджа Вашингтона (GW), сообщили Sputnik в пресс-службе БФБ.



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На этой неделе спортивный департамент Университета имени Джорджа Вашингтона представил список из восьми человек, которые за свои заслуги будут включены в Зал славы в будущем году.

"Именитый белорусский баскетболист вошел в список восьми лучших спортсменов, которые 3 февраля 2018 года будут введены в Зал славы учебного учреждения", — рассказали в БФБ.

В университете Мещерякова назвали "олицетворением мужской команды GW", за которую он выступал с 1995 по 1999 годы. В учебном учреждении вспомнили все заслуги белорусского спортсмена. "В мае 1998 года Егор был удостоен почетного звания лучшего студента-спортсмена Университета имени Джорджа Вашингтона", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте GW.

Спустя год, в 1999-м, белорус был выбран во вторую сборную Academic All-America благодаря своим успехам в спорте и учебе, где он получил степень бакалавра наук с отличием.

В настоящее время Мещеряков занимает восьмое место в рейтинге лучших баскетболистов GW с 1645 очками за карьеру. "В 2001 году Егор Мещеряков был избран в команду ХХ Века — Colonials All-Century Team", — добавили в университете.

Баскетболист после выступления за Colonials Егор играл за команду New Jersey Nets в Летней Лиге НБА 1999 года, а затем выступал за клубы Италии, Греции, Турции, России и Украины. Спортивную карьеру он завершил пять лет назад.

"Безусловно, мне очень приятно узнать, что мое время в университете GW не прошло даром, и мои спортивные и академические заслуги высоко оценены. Это были очень насыщенные и плодотворные четыре года, полные тренировок, учебы и личностного роста", — сказал Мещеряков.

Он сказал слова благодарности всем, кто помогал ему в учебе и тренировках в США. "Это большая честь оказаться среди 160 членов Зала славы, среди которых всего 30 баскетболистов", — добавил Мещеряков.

Кроме белоруса, в Зал славы GW попадут Кимберли Бек (женский баскетбол), Кристин Дэвидсон (женский футбол), Джин Герилья (мужской баскетбол) Меган Хоган (женский кросс), Мэтт Осборн (мужской футбол), Мэри Джо Уорнер (администрация) и Тим Жеброски (бейсбол). Таким образом, Спортивный Зал Славы Университета GW, образованный в 1959 году, пополнится восемью новыми именами, а его членство возрастет до 168.