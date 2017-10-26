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Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов снял с «Гранита» три очка

27.10.2017 13:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 27 октября, Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов решил снять с ФК «Гранит» (Д2) три очка. Причина — систематические неисполнения решений комитета.

Отметим, что «Гранит» еще до снятия 3 очков потерял шансы подняться на 2-е место в таблице первой лиги.

28 октября «Гранит» проведет домашний матч 28-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге против «Лиды». Начало поединка в 15.00.

 
 
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В пятницу, 27 октября, Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов решил снять с ФК «Гранит» (Д2) три очка.

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