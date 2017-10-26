ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Харитонов – о конфликте братьев Емельяненко: «Если бы не Федор, Александр до сих пор сидел бы в тюрьме»

27.10.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный российский боец Сергей Харитонов, бывший партнер по тренировкам Федора и Александра Емельяненко, прокомментировал конфликт братьев.

– Александр Емельяненко опасен для общества. Неадекватный человек. Неблагодарный.

Мои отношения с Федором испортились, наверное, благодаря Александру. Помню времена, когда мы вместе тренировались, когда у нас была одна команда. Тогда Александр «сидел».

Мы тренировались с Федором, который каждый день переживал из-за брата. Он делал все, чтобы Саша освободился. Он звонил людям, просил помощи, чтобы Александр получил досрочное освобождение.

Саша «плохо» сидел, на него были постоянные жалобы. Никто не хотел его раньше выпускать, но его брат сделал все возможное, напряг силы, поругался со многими близкими людьми.

Эти люди уважали Федора, но Александра считали, скажем так, по-простому, – нехорошим человеком. Емельяненко-страший перестал общаться с этими людьми. Думаю, что сейчас он очень жалеет об этом.

Саша не благодарен брату, который сделал для него все. Я прочитал его интервью, и мне больно. Этот человек – подлец. По-другому я сказать не могу.

Все, чего Федор добился, – благодаря спорту. А то, что есть Александр Емельяненко, – это все благодаря его брату. Так бы и сидел в тюрьме со своим поведением.

– Значит Александр говорит неправду в своем интервью?

– Там все ложь. Обиженная девочка подала голос. По-другому я это назвать не могу, – сказал Харитонов.

«Не позорь фамилию моих родителей». Братья Емельяненко очень жестко поругались

«Спасибо за доверие, Рамзан Ахматович. Я не подведу». Александр Емельяненко вернулся

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный российский боец Сергей Харитонов, бывший партнер по тренировкам Федора и Александра Емельяненко, прокомментировал конфликт братьев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Комитет АБФФ по статусу и переходам футболистов снял с «Гранита» три очка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика