Сергей Харитонов – о конфликте братьев Емельяненко: «Если бы не Федор, Александр до сих пор сидел бы в тюрьме»

Известный российский боец Сергей Харитонов, бывший партнер по тренировкам Федора и Александра Емельяненко, прокомментировал конфликт братьев.

– Александр Емельяненко опасен для общества. Неадекватный человек. Неблагодарный.

Мои отношения с Федором испортились, наверное, благодаря Александру. Помню времена, когда мы вместе тренировались, когда у нас была одна команда. Тогда Александр «сидел».

Мы тренировались с Федором, который каждый день переживал из-за брата. Он делал все, чтобы Саша освободился. Он звонил людям, просил помощи, чтобы Александр получил досрочное освобождение.

Саша «плохо» сидел, на него были постоянные жалобы. Никто не хотел его раньше выпускать, но его брат сделал все возможное, напряг силы, поругался со многими близкими людьми.

Эти люди уважали Федора, но Александра считали, скажем так, по-простому, – нехорошим человеком. Емельяненко-страший перестал общаться с этими людьми. Думаю, что сейчас он очень жалеет об этом.

Саша не благодарен брату, который сделал для него все. Я прочитал его интервью, и мне больно. Этот человек – подлец. По-другому я сказать не могу.

Все, чего Федор добился, – благодаря спорту. А то, что есть Александр Емельяненко, – это все благодаря его брату. Так бы и сидел в тюрьме со своим поведением.

– Значит Александр говорит неправду в своем интервью?

– Там все ложь. Обиженная девочка подала голос. По-другому я это назвать не могу, – сказал Харитонов.

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