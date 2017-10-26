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СПАРТАКИАДА. В соревнованиях по элементам игры в баскетбол вилейчане стали победителями

27.10.2017 — Новости Спорта | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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В середине октября в течении трёх дней (с 13 по 15-е) на спортивно-оздоровительной базе «Галактика» (Воложинский район) проходила V-я спартакиада работников отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов Минской области с участием 33-х команд (состав команды 7 человек, в том числе не менее 3-х женщин).



Ровно пройдя почти всю «дистанцию» спартакиады, которая включала соревнования на 11-ти видам спорта, команда отдела образования, спорта и туризма Вилейского райисполкома заняла 7-е место в общекомандном зачёте. Наша команда вполне могла подняться и на более высокое место, но неудачное выступление в дартсе и в технике владения футбольным мячом не позволили это сделать. Наибольшего успеха вилейчане добились в соревнованиях по элементам игры в баскетбол. Наталья Ставская, Оксана Альфер, Олег Гаврищук и Игорь Гиль точнее всех были при выполнении бросков мяча в баскетбольное кольцо со штрафной линии и с подавляющим преимуществом стали победителями спартакиады.

В общекомандном зачёте на 1-е место вышла команда Несвижского района, на 2-ом и 3-м местах команды Дзержинского и Воложинского районов.

Владислав ВОЗЕНЧУК.

Фото предоставлено автором

 
 
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В середине октября в течении трёх дней (с 13 по 15-е) на спортивно-оздоровительной базе «Галактика» (Воложинский район) проходила V-я спартакиада работников...

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