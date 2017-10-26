Призовой фонд ЧМ-2018 по футболу составит $400 млн

МИНСК, 27 окт — Sputnik. Призовой фонд Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, составит 400 миллионов долларов, сообщается пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).



© REUTERS/ Arnd Wiegmann Шведы поспорят с итальянцами за выход на Чемпионат мира по футболу

Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, состоявшегося в индийской Калькутте в пятницу. Отмечается, что общий призовой фонд мундиаля вырос на 12% по сравнению с Чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он равнялся 358 миллионам долларов.

"Это знак того, что ФИФА здорова с финансовой точки зрения", — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Как именно будут распределены выплаты среди команд-участниц Чемпионата, пока не раскрывается. На минувшем ЧМ-2014 немцы, ставшие чемпионами мира, получили 35 миллионов долларов. Заработали на мундиале также и команды, которые не смогли выйти из группы – они получили от восьми миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что на сайт ФИФА к середине октября поступило более 3,5 миллионов заявок на билеты на предстоящий турнир.

Мировое футбольное первенство, участие в котором примут 32 команды, пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.