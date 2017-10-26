ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каждый участник ЧМ-2018 получит по 8 млн долларов. Победитель – 38 млн 

27.10.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Победитель чемпионата мира 2018 года получит 38 миллионов долларов в качестве призовых.

Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов.

Финалист получит 28 миллионов, занявшая третье место команда получит 24 миллиона, а четвертое – 22 миллиона.

Четвертьфиналисты ЧМ-2018 получат по 16 миллионов, а участники 1/8 финала – по 12 миллионов.

Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 млн долларов

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победитель чемпионата мира 2018 года получит 38 миллионов долларов в качестве призовых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Призовой фонд ЧМ-2018 по футболу составит $400 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика