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Каждый участник ЧМ-2018 получит по 8 млн долларов. Победитель – 38 млн
27.10.2017 16:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Победитель чемпионата мира 2018 года получит 38 миллионов долларов в качестве призовых.
Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов.
Финалист получит 28 миллионов, занявшая третье место команда получит 24 миллиона, а четвертое – 22 миллиона.
Четвертьфиналисты ЧМ-2018 получат по 16 миллионов, а участники 1/8 финала – по 12 миллионов.
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Победитель чемпионата мира 2018 года получит 38 миллионов долларов в качестве призовых.
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