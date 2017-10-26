Каждый участник ЧМ-2018 получит по 8 млн долларов. Победитель – 38 млн 

Победитель чемпионата мира 2018 года получит 38 миллионов долларов в качестве призовых.

Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов.

Финалист получит 28 миллионов, занявшая третье место команда получит 24 миллиона, а четвертое – 22 миллиона.

Четвертьфиналисты ЧМ-2018 получат по 16 миллионов, а участники 1/8 финала – по 12 миллионов.

Призовой фонд ЧМ-2018 составит 400 млн долларов