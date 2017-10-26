Иван Биончик: «Для Татура первая лига не турнир. А что для него турнир? Чемпионшип?»

Главный тренер «Луча» Иван Биончик поделился мнением о недавних высказываниях комментатора «Беларусь 5» Владислава Татура о первой лиге.

– Читали переписку Владислава Татура и пресс-атташе «Крумкачоў» о первой лиге?

– Мне сложно сказать, почему наша первая лига не котируется в народе. Для Татура это не турнир. А что для него турнир? Чемпионшип? Мы просто не уважаем то место, в котором живем. Начинаем осквернять его и все, что есть внутри. Уровень слабенький? Не согласен. Нормальный уровень. Но мы привыкли к тому, что у нас все плохо. Негатив плещется через край. Скоро утонем в нем.

Недавно прочитал на форуме интересное наблюдение. В любой спортивной белорусской газете или на любом сайте освещение нашего спорта проигрывает освещению не нашего. Ну и как тогда болельщик пойдет на футбол? Что нужно сделать футболистам «Луча», чтобы о них и о турнире написали? Сесть в шаттл и улететь в космос? Считаю, надо говорить про свой спорт и свой футбол. Если хотим больше болельщиков, надо рассказывать, где и кто играет. Иначе как люди пойдут куда-то, если они об этом даже не слышали?

Когда мы только начинали играть в первой лиге, на нас ходило 100 человек. Сейчас 400. Это немного. Особенно если сравнивать с чемпионшипом. Но, во-первых, в Минске много других команд и видов спорта. А во-вторых, не надо забывать о традициях, которые были и есть в Англии. В Беларуси же, давайте будем честны, традиции есть у двух-трех клубов. Все остальное фикция и иллюзия. Наши, в том числе и «лучевские», традиции создаются сегодня. И для этих 400 человек поход на игры «Луча» уже что-то важное. Определенный пул болельщиков мы сформировали, – сказал Биончик в интервью корреспонденту Tribuna.com Андрею Масловскому.

«Ром, тебе совсем делать не**й?» Комментатор «Беларусь 5» против первой лиги Беларуси