Сергей Новиков: «У БАТЭ единственный шанс выйти из «дела Веремко» с гордо поднятой головой – рассказать о том, как на самом деле все происходило»

Журналист «Прессбола» Сергей Новиков поделился мнением о том, каким может быть гордый выход для БАТЭ в свете «дела Веремко».

О заговоре молчания

– Где моя заинтересованность в том, чтобы дело Веремко выиграл БАТЭ – я не знаю. Я только могу сказать, что весь наш футбол на этом казусе Веремко тотально провалил тест на правдивость, тест на гласность. Вот эти заговоры молчания, которые мы видим в исполнении участников процесса, совершенно неоправданны на фоне того, насколько сейчас развито информационное пространство. Когда есть площадка для свободного высказывания мнений всех толкователей этого дела — от профессиональных банкиров до юристов. Все это буквально вываливается в информационное пространство, а все молчат... По-моему, никакая это не линия защиты. Я по себе сужу — она приводит лишь к тому, что люди, которые изначально были настроены верить версии БАТЭ, постепенно в эту версию верить перестают.

О гордом выходе для БАТЭ

– Мне кажется, у борисовчан сейчас единственный шанс выйти из этой истории с гордо поднятой головой — рассказать широкой публике, не какой то группе лиц, не за стенами заседаний, а широкой публике рассказать о том, как на самом деле все происходило, как прожил свои дни с 22 по 27 сентября Сергей Веремко. Когда он пришел в банк, зачем он пришел, если сам не приходил, то как он обратился в банк, что произошло, почему деньги не поступили на счет БФФ, что происходило 25 и 26 сентября, когда банк работал в обычном режиме, почему история всплывает только 27 числа, когда в федерацию приходят письма от конкурентов, а на счет БФФ приходит оплата штрафа. Хорошо бы и версию банка послушать, коли он причастен ко всему этому. Если в результате ответов на поставленные вопросы у БАТЭ вырисуется алиби, то с облегчением вздохнут все – в том числе, «Слуцк» и минское «Динамо», – сказал Новиков.