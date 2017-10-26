Рижское и минское «Динамо» проведут матч на открытом воздухе. Игра пройдет 20 января в Латвии

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что его команда проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» на открытом воздухе.

Встреча состоится 20 января в Риге.

«Согласно календарю КХЛ, 20 января у нас матч с минским «Динамо». Мы проведем его в Риге на открытом воздухе. Уже определились с точным местом, но называть его я пока не хочу. Сейчас началась первичная подготовка по рассмотрению вопроса об инфраструктуре», – сказал Савицкис.