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Рижское и минское «Динамо» проведут матч на открытом воздухе. Игра пройдет 20 января в Латвии
27.10.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что его команда проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» на открытом воздухе.
Встреча состоится 20 января в Риге.
«Согласно календарю КХЛ, 20 января у нас матч с минским «Динамо». Мы проведем его в Риге на открытом воздухе. Уже определились с точным местом, но называть его я пока не хочу. Сейчас началась первичная подготовка по рассмотрению вопроса об инфраструктуре», – сказал Савицкис.
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Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что его команда проведет матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» на открытом...
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