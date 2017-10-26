Марек Зуб: «Соперник мог забить, но нам повезло, и мы заработали три очка»

Главный тренер «Шахтера» Марек Зуб поделился впечатлениями после победы над «Днепром» (2:1) в 27-м туре чемпионата Беларуси.

– Для нас была сегодня очень важная игра с точки зрения турнирной борьбы. Соперник до последней минуты бился, чтобы спасти хотя бы одно очко. Я ожидал такой игры, но не ожидал такого пропущенного мяча. И он немного выбил из игры и положительного настроения на матч, которое появилось после первого забитого гола.

Второй тайм был очень тяжелым и забить было не легко. По разным причинам не хватало мастерства, хладнокровия. Поле было очень тяжелое. Но очень важно, что мы забили второй решающий гол и победили. Борьба была до самой последней минуты, и мы опасались, что еще один мяч может побывать в наших воротах.

Уже в добавленное время соперник мог забить, но нам повезло, и мы заработали еще три очка. И думаем уже об игре с «Нафтаном».

– Патрик Сибомана тренируется в общей группе. Однако он сегодня не был заявлен. Каково его состояние?

– Он в четверг вернулся к тренировке с полной нагрузкой. Впереди еще месяц. И я думаю, что в последних играх он еще будет полезен, – сказал Зуб.