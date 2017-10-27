МИНСК, 27 окт — Sputnik. Игроки столичного "Динамо" уступили в гостях хоккеистам "Йокерита" со счетом 2:0, матч КХЛ состоялся вечером в пятницу в Хельсинки.

Финский клуб обе шайбы забросил в первом периоде. Голевыми бросками отличились Петтери Виртанен и Брайан О’Нилл.

Сегодня "Йокерит" отмечал 50-летний юбилей и порадовал своих болельщиков заслуженной победой.

Что ж, преподносим подарок "Йокериту" — 0:2. Ладно, с днем рождения! А мы едем дальше — в Ригу… — ХК Динамо-Минск (@hc_dinamominsk) October 27, 2017

​Два первых матча выездной серии КХЛ хоккеисты минского "Динамо" также провели неудачно. Сначала "зубры" проиграли "Витязю" (0:4) , затем – московскому ЦСКА (1:4).

Следующий поединок минчане проведут в гостях против рижского "Динамо". Игра состоится в 18:00 в воскресенье, 29 октября. Домашний матч против "Спартака" белорусы проведут 31 октября.