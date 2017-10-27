|
Минское "Динамо" проиграло на выезде "Йокериту"
27.10.2017 21:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт — Sputnik. Игроки столичного "Динамо" уступили в гостях хоккеистам "Йокерита" со счетом 2:0, матч КХЛ состоялся вечером в пятницу в Хельсинки.
Финский клуб обе шайбы забросил в первом периоде. Голевыми бросками отличились Петтери Виртанен и Брайан О’Нилл.
Сегодня "Йокерит" отмечал 50-летний юбилей и порадовал своих болельщиков заслуженной победой.
Два первых матча выездной серии КХЛ хоккеисты минского "Динамо" также провели неудачно. Сначала "зубры"
Следующий поединок минчане проведут в гостях против рижского "Динамо". Игра состоится в 18:00 в воскресенье, 29 октября. Домашний матч против "Спартака" белорусы проведут 31 октября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неудачно для белорусов прошел третий матч выездного тура в Континентальной хоккейной лиге.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии