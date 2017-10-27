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Минское "Динамо" проиграло на выезде "Йокериту"

27.10.2017 21:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 окт — Sputnik. Игроки столичного "Динамо" уступили в гостях хоккеистам "Йокерита" со счетом 2:0, матч КХЛ состоялся вечером в пятницу в Хельсинки.

Финский клуб обе шайбы забросил в первом периоде. Голевыми бросками отличились Петтери Виртанен и Брайан О’Нилл.

Сегодня "Йокерит" отмечал 50-летний юбилей и порадовал своих болельщиков заслуженной победой.

​Два первых матча выездной серии КХЛ хоккеисты минского "Динамо" также провели неудачно. Сначала "зубры" проиграли "Витязю" (0:4), затем – московскому ЦСКА (1:4).

Следующий поединок минчане проведут в гостях против рижского "Динамо".  Игра состоится в 18:00 в воскресенье, 29 октября. Домашний матч против "Спартака" белорусы проведут 31 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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Неудачно для белорусов прошел третий матч выездного тура в Континентальной хоккейной лиге.

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