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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ювентус»
28.10.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей».
В воскресенье лидер таблицы «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а в понедельник «Интер» проведет выездной матч с «Вероной».
Чемпионат Италии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей».
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