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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Ювентус»

28.10.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей». 

В воскресенье лидер таблицы «Наполи» сыграет с «Сассуоло», а в понедельник «Интер» проведет выездной матч с «Вероной». 

Чемпионат Италии

11-й тур

Милан – Ювентус
Дата проведения
28 октября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
Рома – Болонья
Дата проведения
28 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Беневенто – Лацио
Дата проведения
29 октября, 14.30, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика
Сампдория – Кьево
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Наполи – Сассуоло
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Кротоне – Фиорентина
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Эцио Шида»
превью матча онлайн статистика
СПАЛ – Дженоа
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Удинезе – Аталанта
Дата проведения
29 октября, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Торино – Кальяри
Дата проведения
29 октября, 22.45, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Верона – Интер
Дата проведения
30 октября, 22.45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 

 
 
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В 11-м туре чемпионата Италии «Милан» примет «Ювентус», «Рома» сыграет с «Болоньей».

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