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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм»

28.10.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Вест Бромвича», «Челси» – против «Борнмута». 

В воскресенье «Лестер» примет «Эвертон». 

Чемпионат Англии

10-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
28 октября, 14.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Кристал Пэлас – Вест Хэм
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика
Вест Бромвич – Манчестер Сити
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Хоторнс»
превью матча онлайн статистика
Арсенал – Суонси
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика
Ливерпуль – Хаддерсфилд
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Сток Сити
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Борнмут – Челси
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Брайтон – Саутгемптон
Дата проведения
29 октября, 16.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Эвертон
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
Бернли – Ньюкасл
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Вест Бромвича», «Челси» – против «Борнмута».

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