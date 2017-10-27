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Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм»
28.10.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Вест Бромвича», «Челси» – против «Борнмута».
В воскресенье «Лестер» примет «Эвертон».
Чемпионат Англии
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» проведет выездной матч против «Вест Бромвича», «Челси» – против «Борнмута».
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