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НБА. «Миннесота» одолела «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» взял верх над «Вашингтоном» и другие результаты

28.10.2017 08:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Миннеаполисе пройдет встреча между «Миннесотой» и «Оклахома-Сити», которые рассчитывают бороться за высокие места в конференции.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с амбициозным «Вашингтоном» Джона Уолла.

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Сан-Антонио 114:87 (32:18, 29:16, 34:30, 19:23)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика

Шарлотт – Хьюстон 93:109 (30:27, 16:29, 28:22, 19:31)
Дата проведения
28 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Уокер (26), Лэмб (20), Ховард (19 + 16 подборов), Кидд-Гилкрист (4 + 7 подборов), Марв. Уильямс (3)  старт; Монк (10), Камински (8), О’Брайант (2), Бэйкон (1).
Хьюстон
Харден (27 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь), Гордон (26 + 5 потерь), Андерсон (21), Мба а Муте (12 + 8 подборов), Капела (7)  старт; Такер (9 + 13 подборов), Браун (7), Блэк (2).

Атланта – Денвер 100:105 (23:26, 29:27, 19:22, 29:30)
Дата проведения
28 октября, 02.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Бруклин 107:86 (23:28, 24:14, 36:24, 24:20)
Дата проведения
28 октября, 02.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Оклахома-Сити 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)
Дата проведения
28 октября, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Голден Стэйт – Вашингтон 120:117 (27:34, 26:33, 34:30, 33:20)
Дата проведения
28 октября, 05.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика

Лейкерс – Торонто 92:101 (26:19, 25:26, 20:27, 21:29)
Дата проведения
28 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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