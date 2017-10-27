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НБА. «Миннесота» одолела «Оклахома-Сити», «Голден Стэйт» взял верх над «Вашингтоном» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. В Миннеаполисе пройдет встреча между «Миннесотой» и «Оклахома-Сити», которые рассчитывают бороться за высокие места в конференции.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет с амбициозным «Вашингтоном» Джона Уолла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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28 октября, 02.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (26),
Лэмб (20),
Ховард (19 + 16 подборов),
Кидд-Гилкрист (4 + 7 подборов),
Марв. Уильямс (3) старт;
Монк (10),
Камински (8),
О’Брайант (2),
Бэйкон (1).
- Хьюстон
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Харден (27 + 10 подборов + 11 передач + 5 потерь),
Гордон (26 + 5 потерь),
Андерсон (21),
Мба а Муте (12 + 8 подборов),
Капела (7) старт;
Такер (9 + 13 подборов),
Браун (7),
Блэк (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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