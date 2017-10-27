ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоговый турнир WTA. Винус сыграет с Гарсией, Возняцки вышла в финал

28.10.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В субботу определятся финалистки итогового турнира WTA.

WTA Finals

Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Каролин Возняцки (Дания)  Каролина Плишкова (Чехия)
7:66:3
Дата проведения
28 октября, 09.17
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
28 октября, 12.30
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу определятся финалистки итогового турнира WTA.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
25 лет назад сборная Беларуси провела первый официальный матч в своей истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика