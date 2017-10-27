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Итоговый турнир WTA. Винус сыграет с Гарсией, Возняцки вышла в финал
28.10.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В субботу определятся финалистки итогового турнира WTA.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
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В субботу определятся финалистки итогового турнира WTA.
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