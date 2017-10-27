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Суббота выдается скучной? Мы знаем, как это исправить!

28.10.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня крутой тусовкой завершается масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together». Финал – это отличная возможность провести вечер для любого. И вот почему.

– Участие в финале примут лучшие кикеристы Беларуси. Это одна из немногих возможностей увидеть настольный футбол действительно высокого уровня. Что-то ближе к такому.

Свободный вход. Да-да, приходить можно абсолютно бесплатно. Более того, каждый посетитель финала получит бесплатный welcome drink.

– Отличная организация. Все продумано до мелочей – от брендирования до ведущего. Например, для каждого участника изготовлены майки по индивидуальному дизайну.

– И об этом тоже не забыли:

Девушка, которая делает турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together» незабываемым

Итак, сегодня, в 16:00 встречаемся в баре «Чердак» (ул. Зыбицкая, 9). Будет круто!

В Минске пройдет финал крупного турнира по настольному футболу: кто играет и как туда попасть?

Суббота выдается скучной? Мы знаем, как это исправить!

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня крутой тусовкой завершается масштабный турнир по настольному футболу «Grant’s Stand Together».

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