Тасман ответил Талай: «Главный тренер по легкой атлетике трусливо избегает встреч с журналистами»

Обозреватель газеты «Прессбол» Борис Тасман ответил легкоатлетке .

«Радует, что звезда легкой атлетики, двукратный призер чемпионатов мира и дважды чемпионка Европы откликнулась на статью. Спортсмены обычно помалкивают, немногие позволяют себе размышлять вслух. Хорошо, что ты разглядела в материале конструктивную критику. Жаль, не указала, что именно к ней относишь.

Видно, тебя зацепило сравнение с футболом. Мол, футболисты у нас никакие, а полощут лишь легкоатлетов. Вероятно, из-за большой загруженности тренировками, соревнованиями и участием в различных акциях, в том числе общественно-полезных и благотворительных, у тебя нет времени читать наш сайт и газету регулярно. Поэтому информирую тебя и твоих коллег по легкой атлетике, что футбол получает свою долю негатива в соответствии со спортивными результатами. Например, у нас ежемесячно публикуется рейтинг ФИФА, в котором сборная Беларуси за месяц потеряла 14 позиций и съехала на 91-е место.

У ИААФ такого рейтинга нет, поэтому напомню, что по итогам чемпионата мира-2017 наша сборная не попала в таблицу медального зачета, а по качеству мест это было худшее в суверенной истории выступление на ЧМ. Даже в Москве-2013 Оля Сударева была 4-й, проиграв бронзу по худшей второй попытке. Сейчас же никто не поднялся выше 6-го. В очковом зачете (8 баллов) команда под управлением Игоря Сиводедова разделила 41-44 места, уступив в том числе дружинам соседей — Польши (86), России (56), Украины (15) и даже Литвы (10).

Пятый десяток, конечно, выше десятого. Но футбол не знает равных по популярности и остроте конкуренции. Наши сборная, клубы, их наставники и руководство федерации постоянно находятся под огнем критики. И все же БФФ нашла в себе силы начать борьбу с договорными матчами, по итогам которых недавно осуждены 14 человек. В прошлом году, опять же с подачи руководства федерации, произведена чистка судейского корпуса. Его глава Андрей Жуков получил пять лет тюремного заключения, еще пять арбитров пожизненно дисквалифицированы. Тренеры команд высшей лиги после каждого матча (!) являются на пресс-конференции (таков регламент) и отвечают на самые нелицеприятные вопросы журналистов. Так футбол борется за место в контенте СМИ! А главный тренер по легкой атлетике трусливо избегает встреч с журналистами, которые задают острые вопросы», – сказал Тасман.

Талай ответила Тасману: «На мою подготовку к чемпионату мира в Лондоне за год потратили сумму практически эквивалентную месячной зарплате игрока БАТЭ»