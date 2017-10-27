Зампредседателя Барановичского горисполкома о техническом поражении в матче с «Локомотивом»: «Логики нет в принятом решении»

Заместитель председателя Барановичского горисполкома Алексей Гарбуз поделился мнением о том, что клубу присудили техническое поражение за неявку на игру с гомельским «Локомотивом».

«Очень странное решение, вызывающее, мягко говоря, недоумение. Для выездных матчей «Барановичи» арендует транспорт (автобус) у автопарка города. Но даже не в этом вопрос. Автобус – это техника, имеющее свойство иногда ломаться. И так случилось, что по пути в наш автобус сломался.

Мы сразу проинформировали об этом федерацию и руководство «Локомотива». Второй автобус приехал, но по времени начала матча мы уже не успевали. Случился форс-мажор, от которого не застрахован никто. Нам присуждают техническое поражение. За что?

Это равносильно, если человек едет в городском автобусе, прокомпостировал талончик, вдруг автобус ломается, заходят контролеры и тебя за поломку штрафуют. Где логика? Логики нет в принятом решении, которое явно не способствует популяризации футбола и повышению престижа федерации.

Официально решение мы еще не получили. Главное сейчас, чтобы те лица, которые конверт будут подписывать, указали правильные реквизиты места доставки. А то мало ли не туда письмо дойдет из-за неправильных реквизитов. «Барановичи» намерены обратиться с обоснованием несправедливо принятого решения к председателю федерации футбола Сергею Румасу и подать официальную апелляцию на принятое решение. Футболисты клуба и наши болельщики не заслужили такого к себе отношения. Мы надеемся, что справедливость и честность будут восстановлены и матч между «Локомотивом» и «Барановичами» все же состоится», – сказал Гарбуз.