Комментатор матчей «Слуцка» и «Шахтера» Колесник сообщил, что БАТЭ вернут три очка

Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и , в эфире текущего матча хозяев против «Крумкачоў» поделился информацией касательно будущего решения апелляционного комитета БФФ.

По его данным, Апелляционный комитет БФФ вернет борисовскому три заработанных очка за победу над «Слуцком», отнятые Дисциплинарным комитетом.

Ранее сообщалось , что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

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