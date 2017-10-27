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Комментатор матчей «Слуцка» и «Шахтера» Колесник сообщил, что БАТЭ вернут три очка

28.10.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и «Слуцка», в эфире текущего матча хозяев против «Крумкачоў» поделился информацией касательно будущего решения апелляционного комитета БФФ.

По его данным, Апелляционный комитет БФФ вернет борисовскому БАТЭ три заработанных очка за победу над «Слуцком», отнятые Дисциплинарным комитетом.

Ранее сообщалось, что заседание Апелляционного комитета АБФФ, на котором будет рассмотрена жалоба БАТЭ по «делу Веремко», состоится 8-9 ноября.

Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.

«Это рядовое событие и рядовое решение». Зампред дисциплинарного комитета рассказывает, как наказывали БАТЭ

 
 
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Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и «Слуцка», в эфире текущего матча хозяев против...

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