|
Комментатор матчей «Слуцка» и «Шахтера» Колесник сообщил, что БАТЭ вернут три очка
28.10.2017 15:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и
По его данным, Апелляционный комитет БФФ вернет борисовскому
Ранее
Напомним, 13 октября БАТЭ засчитано техническое поражение в матче со «Слуцком» из-за того, что в заявке находился голкипер Сергей Веремко, не оплативший штраф за истекшую дисквалификацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комментатор Егор Колесник, работающий на интернет-трансляциях домашних матчей чемпионата Беларуси «Шахтера» и «Слуцка», в эфире текущего матча хозяев против...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии