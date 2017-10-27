Каролина Возняцки вышла в финал итогового турнира WTA в Сингапуре

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в финал итогового турнира WTA, который в эти дни проходит в Сингапуре.



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В полуфинальной встрече в субботу 28 октября Возняцки в двух сетах переиграла чешскую спортсменку Каролину Плишкову – 7:6, 6:3.

Игра между Плишковой и Возняцки продолжалась около двух часов. В финале датчанка встретится с победительницей пары Винус Уильямс (США) и Каролин Гарсия (Франция). После встречи Возняцки заявила журналистам, что с нетерпением ждет финала.

"Чувствую себя уверенно и комфортно. Знаете, независимо от того, как я сыграю в финале, это будет жесткий и трудный матч", – сказала спортсменка.

Она также подчеркнула, что очень рада тому, что у нее появилась возможность выиграть такой представительный турнир.

Призовой фонд итогового турнира Международной женской ассоциации составляет 7 миллионов долларов США.

В настоящее время в рейтинге WTA Возняцки занимает 6-ю строчку (4640), на первом месте – румынка Симона Халеп (5675), на втором – испанка Габринье Мугуруса (5635), на третьем – Плишкова (5105).