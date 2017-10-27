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После тренировки в Брестском Дворце водных видов спорта ребенку стало плохо. Он умер в больнице
28.10.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вчера вечером мальчику 2009-го года рождения стало плохо после плавания в бассейне Брестского Дворца водных видов спорта. Ребенок зашел в тренажерный зал и упал.
Сообщается, что сотрудники заведения вызвали машину медицинской помощи. «Скорая» доставила ребенка в реанимацию, где он скончался.
Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. В данный момент по факту смерти проводится проверка, устанавливается точная причина смерти.
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Вчера вечером мальчику 2009-го года рождения стало плохо после плавания в бассейне Брестского Дворца водных видов спорта.
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