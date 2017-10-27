После тренировки в Брестском Дворце водных видов спорта ребенку стало плохо. Он умер в больнице

Вчера вечером мальчику 2009-го года рождения стало плохо после плавания в бассейне Брестского Дворца водных видов спорта. Ребенок зашел в тренажерный зал и упал.

Сообщается, что сотрудники заведения вызвали машину медицинской помощи. «Скорая» доставила ребенка в реанимацию, где он скончался.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома. В данный момент по факту смерти проводится проверка, устанавливается точная причина смерти.