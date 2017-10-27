Сергей Пушков: «Клименко выглядит очень слабо. Дорофеев перестал соответствовать тренерским требованиям»

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков подвел итоги матча против «Бреста» (4:1).

– После 3:0 «Неман» немного сбавил обороты. Повели в счете, другая игра началась. Могу отметить, что в очередной раз хорошо начали игру, очень дисциплинированно, ребята выполняли игровое задание. Потом начали немного переигрывать в тех моментах, где этого не должно было быть. Нужно было чаще доводить шайбу до ворот, играть агрессивней, но сказалась разница в счете, сыграла роль недооценка соперника при счете 3:0.

А «Брест» молодцы, они добавили, немного «покусали» нас, создавали моменты, прессинговали нас. Самое главное, что мы сегодня добились победы и моментами выглядели очень хорошо.

- Сегодня Савинов выделялся, создал несколько хороших моментов. Он не наиграл на лучшего игрока матча?

– Он выделялся, создал несколько моментов, но когда будет создавать больше, тогда и будет лучшим игроком матча. Молодым ребятам, которым выпадает возможность поиграть, нужно быть более агрессивными, более «голодными», жаждущими забить гол. Они должны не только играть на более старших ребят, а быть нацеленными на ворота самим, потому что у молодых ребят часто возникает желание подыграть старшим партнерам, хотя таких заданий точно нет. Молодежи необходимо показывать свои лучшие стороны самим, за счет которых они и попадают в основной состав.

- Вы поменяли местами Клименко и Стефановича в звеньях. Это следствие недовольства атакующими действиями команды?

– Надеялись, что эта ротация что-то изменит в игре, особенно у Клименко. На данный момент Глеб выглядит очень слабо, непонятно, что происходит с ним. Будем разбираться. Просто игрок долго играет в одном сочетании, потому хотели сменить сочетания звеньев, ротация была связана только с игрой Клименко.

- Прокомментируйте расставание с Сергей Дорофеевым, хотелось бы знать причины.

– А как вы думаете, какие причины?

- Они лежат на поверхности, но хотелось бы узнать больше.

– А мы всегда отталкиваемся от того, что лежит на поверхности, что вы видите, и мы видим. Сергей сбавил в игре. Ждать, пока он через игры вернет оптимальную форму? Через неделю первое ноября. Могу сказать с сожалением, что так произошло. Но легионерская должность ко многому обязывает. Того, что было в прошлом году, в этом году в игре Дорофеева мы не видим, столпа обороны просто не стало. Защиту нужно усиливать, мы начали искать защитника, не обязательно легионера, возможно это будет и белорусский игрок. Думаю, что так будет правильней. Можно сказать коротко: Дорофеев перестал соответствовать тренерским требованиям.

- Раньше вы подключали в состав молодого Полицинского, но в последнее время молодежь не вводите в основной состав. С чем это связано?

– «Неман-2» сейчас играет на выезде. Если бы вторая команда была в Гродно, конечно, мы бы кого-то привлекали. Просто так совпадает: когда мы играем дома, они играют на выезде, – сказал Пушков.