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Олимпийским саммит счел неприемлемыми призывы наказать россиян до конца расследования МОК
28.10.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.
«Саммит поддержал намерение исполнительного комитета МОК принять решение в отношении участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх – 2018 в декабре.
Также саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемым призывы к конкретным санкциям, которые были затребованы до завершения работы комиссий МОК», – говорится в сообщении МОК.
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Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.
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