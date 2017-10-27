ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Олимпийским саммит счел неприемлемыми призывы наказать россиян до конца расследования МОК

28.10.2017 18:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.

«Саммит поддержал намерение исполнительного комитета МОК принять решение в отношении участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх – 2018 в декабре.

Также саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемым призывы к конкретным санкциям, которые были затребованы до завершения работы комиссий МОК», – говорится в сообщении МОК.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
OHL. Сушко набирает очки пятый матч подряд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика