Олимпийским саммит счел неприемлемыми призывы наказать россиян до конца расследования МОК

Олимпийским саммит, проходящий сегодня в Лозанне, назвал неприемлемыми призывы наказать российских спортсменов до конца расследования МОК.

«Саммит поддержал намерение исполнительного комитета МОК принять решение в отношении участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх – 2018 в декабре.

Также саммит выразил свою озабоченность и считает неприемлемым призывы к конкретным санкциям, которые были затребованы до завершения работы комиссий МОК», – говорится в сообщении МОК.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?