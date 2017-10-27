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OHL. Сушко набирает очки пятый матч подряд

28.10.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В очередном матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд» обыграл «Китченер» (5:2).

Белорусский нападающий «Оуэн Саунд» Максим Сушко отметился голом.

Отметим, что Сушко набирает очки в пяти матчах подряд. Всего в 10 играх нынешнего сезона 18-летний нападающий набрал 13 (9+4) очков.

 
 
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В очередном матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд» обыграл «Китченер» (5:2).

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