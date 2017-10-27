|
OHL. Сушко набирает очки пятый матч подряд
28.10.2017 18:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд» обыграл «Китченер» (5:2).
Белорусский нападающий «Оуэн Саунд» Максим Сушко отметился голом.
Отметим, что Сушко набирает очки в пяти матчах подряд. Всего в 10 играх нынешнего сезона 18-летний нападающий набрал 13 (9+4) очков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В очередном матче регулярного чемпионата OHL «Оуэн Саунд» обыграл «Китченер» (5:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии