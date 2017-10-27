Финал итогового турнира WTA: с Возняцки сыграет старшая Уильямс

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Американская теннисистка Винус Уильямс сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки в финале итогового турнира WTA, который проходит в эти дни в Сингапуре.



© REUTERS/ Edgar Su Каролина Возняцки вышла в финал итогового турнира WTA в Сингапуре

В полуфинале, состоявшемся в субботу 28 октября и продолжавшемся около двух с половиной часов, старшая Уильямс обыграла в трех сетах француженку Габриель Гарсия – 6:7, 6:2, 6:3.

В финале турнира 37-летняя американка сыграет с датчанкой Каролиной Возняцки, которая ранее победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову.

"В финале я буду играть против одного из лучших теннисистов на турнире. Это будет похоже на дежавю", – сказала журналистам после игры Уильямс.

Теннисистка также добавила, что счастлива, что смогла пробиться в финал турнира. "Она (Возняцки – Sputnik) – отличный друг, и я очень рада, что один из нас победит завтра", – сообщила теннисистка.

Уильямс уже побеждала на итоговом турнире Международной женской ассоциации – в 2008-м. Возняцки в текущем году второй раз дошла до его финала, в первый раз она участвовала в итоговой встрече: в 2010 году она уступила голландке Ким Клейстерс.

Встреча Уильямс и Возняцки состоится в воскресенье 29 октября. Призовой фонд турнира в текущем году составляет 7 миллионов долларов США.