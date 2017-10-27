Виталий Жуковский: «В прошлой игре соперник наносит больше тридцати ударов по воротам и не может победить, а здесь – как пылесосом»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский подвел итог матчу против минского «Динамо» (1:5).

«Наверное, нельзя многое рассказывать при таком счете, но содержание игры в первом тайме не предполагало такого развития событий. Часто бывает так, что в прошлой игре соперник наносит больше тридцати ударов по воротам и не может победить, а здесь – как пылесосом. Причем и вратарь еще пару раз выручил. И все летело в ворота, в створ. На это тоже сетовать нельзя: давали бить. Но многое они выжали из полумоментов.

Во втором тайме произошли замены. У Побудея и Букаткина по 3 желтых карточки: мы меняли футболистов, чтобы не навредить в следующих матчах. А второй тайм, наверное, был больше похож на спарринг. Зато молодых ребят, того же Тараканова, надо смотреть именно в таких матчах. «Динамо» заслуженно победило», – сказал Жуковский.