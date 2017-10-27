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Сергей Гуренко: «Антураж был футбольный, поэтому ребята хорошо настроились и провели хороший матч»
28.10.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Ислочи» (5:1).
«Игра должна была понравиться болельщикам, потому что команда играла быстро. Мы знали, что «Ислочь» – неуступчивый соперник. Забили хорошие голы, именно футбольные, игровые. Достаточно быстрая комбинационная игра. Антураж был футбольный, поэтому ребята хорошо настроились и, я считаю, провели хороший матч», – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Ислочи» (5:1).
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