Сергей Гуренко: «Антураж был футбольный, поэтому ребята хорошо настроились и провели хороший матч»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал результат матча против «Ислочи» (5:1).

«Игра должна была понравиться болельщикам, потому что команда играла быстро. Мы знали, что «Ислочь» – неуступчивый соперник. Забили хорошие голы, именно футбольные, игровые. Достаточно быстрая комбинационная игра. Антураж был футбольный, поэтому ребята хорошо настроились и, я считаю, провели хороший матч», – сказал Гуренко.