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Чемпионат Беларуси. За три тура до конца сезона «Шахтер» опережает минское «Динамо» на 3 очка, БАТЭ – на 4
28.10.2017 19:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Все фавориты чемпионата Беларуси-2017 провели матчи 27-го тура.
«Шахтер» одолел «Днепр» (2:1), минское «Динамо» разгромило «Ислочь» (5:1), БАТЭ не смог обыграть «Нафтан» (0:0).
За три тура до конца лидирует в таблице «Шахтер» (62 очка), минское «Динамо» поднялось на второе место (59 очков), БАТЭ отстает от «горняков» на 4 балла (58 очков).
Напомним, с БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре против «Слуцка», однако борисовчане подали апелляцию, которая может быть рассмотрена 8-9 ноября.
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Чемпионат Беларуси. За три тура до конца сезона «Шахтер» опережает минское «Динамо» на 3 очка, БАТЭ – на 4
Все фавориты чемпионата Беларуси-2017 провели матчи 27-го тура.
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