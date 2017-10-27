Чемпионат Беларуси. За три тура до конца сезона «Шахтер» опережает минское «Динамо» на 3 очка, БАТЭ – на 4

Все фавориты чемпионата Беларуси-2017 провели матчи 27-го тура.

«Шахтер» одолел «Днепр» (2:1), минское «Динамо» разгромило «Ислочь» (5:1), БАТЭ не смог обыграть «Нафтан» (0:0).

За три тура до конца лидирует в таблице «Шахтер» (62 очка), минское «Динамо» поднялось на второе место (59 очков), БАТЭ отстает от «горняков» на 4 балла (58 очков).

Напомним, с БАТЭ было засчитано техническое поражение в игре против «Слуцка», однако борисовчане подали апелляцию, которая может быть рассмотрена 8-9 ноября.