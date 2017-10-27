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БАТЭ – «Нафтан». Фанат команды хозяев выбежал на поле, решив разобраться с арбитром. Его вовремя задержали стюарды
28.10.2017 20:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ на смог удержать победный счет в матче с «Нафтаном», пропустив гол на 87-й минуте после пенальти.
До финального свистка фанат команды хозяев выбежал на поле, решив разобраться с арбитром, однако был задержан стюардами.
Отметим, матч обслуживала брига Евгения Наумова.
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БАТЭ – «Нафтан». Фанат команды хозяев выбежал на поле, решив разобраться с арбитром. Его вовремя задержали стюарды
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ на смог удержать победный счет в матче с «Нафтаном», пропустив гол на 87-й минуте после пенальти.
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